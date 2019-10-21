Управляющую компанию уфимского хосписа учредят государство и БФ «Иман-Башкортостан»

Управляющей компанией уфимского хосписа, который планируют построить до конца 2020 года, будет автономная некоммерческая медицинская организация «Уфимский хоспис», следует из документов правительства республики. Учредителями организации выступят минздрав, министерство семьи, труда и социальной защиты, министерство земельных и имущественных отношений Башкирии и благотворительный фонд «Иман — Башкортостан». «Уфимский хоспис» пока не зарегистрирован. Ему поручено разработать устав организации и обеспечить его регистрацию в башкирском управлении Минюста РФ.

Идея строительства хосписа в Уфе принадлежит издателю, руководителю благотворительного фонда «Изгелек» Рауфе Рахимовой. В августе ее поддержал глава Башкирии Радий Хабиров. С того времени на строительство хосписа было собрано около 15 млн пожертвований, в том числе добровольно-принудительных отчислений сотрудников бюджетной сферы.

Благотворительный фонд «Иман — Башкортостан» (БФ) создан в июне 2019 года. Учрежден Фондом социальных целевых программ (дочернее предприятие госинвесткомпании «Региональный фонд»). В числе проектов БФ задекларировано строительство хосписа и завершение строительства мечети Ар-Рахим на проспекте Юлаева в Уфе, которую начинал строить благотворительный фонд «Урал» первого президента Башкирии Муртазы Рахимова.

Ирина Самойлова