В Челябинске сотрудника автосалона будут судить за взятку полицейскому

Прокуратура Курчатовского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении сотрудника одного из автосалонов города. Мужчину будут судить за передачу полицейскому взятки в размере 500 тыс. руб. («б» ч.4 ст. 291 УК РФ), сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Установлено, что в августе 2019 года в автосалоне были проведены оперативные действия, в ходе которых были изъяты системные блоки и паспорта транспортных средств. Представитель организации передал сотруднику управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Челябинской области взятку в размере 500 тыс. руб. за возвращение изъятого имущества. Обвиняемый был задержан в момент передачи денег.

Уголовное дело направлено в Курчатовский районный суд для рассмотрения по существу.