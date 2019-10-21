Закон – в сознание, деньги – в дороге

Мало кто будет спорить с тем, что инвестиции в инфраструктуру повышения безопасности дорожного движения для любого современного развитого государства — вопрос не только чести, но и выживаемости. Никто не оспорит и тот факт, что в России за последние годы сделано многое, чтобы свести показатель социального риска (число погибших в результате ДТП на 100 тысяч населения) к уровню передовых в этом направлении европейских стран. Две последовательные федеральные целевые программы — с 2006 по 2012 и с 2013 по 2020 год — почти вдвое снизили смертность на российских дорогах. Пришедшие им на смену национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и федеральный «Безопасность дорожного движения» в конечном итоге должны приблизить к нулевой отметке людские потери на наших дорогах. Конечно же, на такие амбициозные цели силы и средства потребуются беспрецедентные. И здесь стоит учитывать каждую мелочь, любой нюанс.

Вот свежий пример. В Нижегородской области 6 октября опрокинулся туристический автобус, пострадали 20 человек. По предварительным данным, причиной аварии стало то, что водитель не справился с управлением, из-за чего машина опрокинулась. Но если в рамках расследования этого ДТП вся вина может быть возложена на водителя, то для системного подхода к тому, чтобы избежать подобных ДТП в будущем, необходимо учитывать куда больше факторов.

Во-первых, современные автобусы должны быть оснащены системой сохранения устойчивости. Во-вторых, дорога и дорожная инфраструктура должны соответствовать современным требованиям безопасности. К примеру, даже обочину необходимо строить так, чтобы она препятствовала опрокидыванию транспортного средства. В-третьих, водитель: имел ли он достаточный опыт, контролировал ли работодатель состояние его здоровья, соблюдался ли режим работы и отдыха? И еще много нужных «надо», при отсутствии хотя бы одного из них вероятность аварии многократно возрастает.

Простые ответы на вопрос «что делать?»

Если обустраивать дороги и закупать современную технику – дело нужное, но не такое быстрое и достаточно затратное, то методы информационного воздействия не требуют значительных инвестиций, а эффект дают скорый и ощутимый. Примером служит социальная кампания «Однозначно», которая проходила во многих российских регионах. Суть ее проста: дорожные знаки надо понимать и соблюдать однозначно и, хотя в ПДД не прописано наказание за превышение скорости на 19 км/ч, для собственной безопасности важно строго следовать ограничениям.

Подсчитать результативность проекта «Однозначно» можно уже сейчас с помощью статистических данных. Для примера можно сравнить число аварий, погибших и пострадавших в августе 2019 и 2018 года в целом по России, а также в регионах, где проводится кампания, а где — нет.

Две соседние республики — Дагестан, в которой стартовал проект «Однозначно», и Чечня, в которой он пока не проводится. Дорожные и прочие условия в целом одинаковые, а вот с безопасностью на дорогах – ситуация кардинально отличается.

В Чечне количество дорожно-транспортных происшествий в августе 2019 года было в полтора раза выше, чем в том же месяце прошлого года, погибло втрое больше людей, а ранено на 12% больше. Правда, абсолютные значения небольшие (погибших, например, 16 человек), но за каждой цифрой кроется самое дорогое, что у нас есть, – человеческая жизнь! В Дагестане за год число ДТП возросло на 7,3%, зато число погибших на дорогах сократилось на 19,6%, а число пострадавших — на 6%.

Можно взять для сравнения два других соседствующих региона: Башкортостан, где социальная кампания запущена, и Татарстан, который не подключился к «Однозначно». В Татарстане число ДТП сократилось на 9,2%, число погибших — на 28%, а количество раненых — на 9,3%. В соседнем Башкортостане произошло на 19% меньше ДТП, на дорогах погибло на удивительные 47,5% меньше человек, а пострадавших оказалось меньше на 17,5% .

Конечно, все эти результаты было бы неверно связывать исключительно с кампанией «Однозначно»: тенденция к снижению смертности наметилась давно и становится общероссийской. Но то, что социальная кампания оказала положительный эффект, убедив многих водителей и пешеходов относиться к соблюдению ПДД более сознательно, – верно однозначно.

Трассы жизни

Другое дело — измерять результаты реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», ключевая часть которого — ремонт, реконструкция и строительство дорог, в первую очередь регионального и межмуниципального значения.

Уже сейчас трассы сдаются в эксплуатацию, значит, как минимум есть возможность проверки того, насколько качественно были выполнены дорожно-строительные работы.

Например, в сентябре в Ивановской области специалисты ФКУ «Росдортехнология» проверили качество ремонта региональных трасс Суздаль — Гаврилов Посад — Тейково. Дороги входят в состав маршрута, который является дублером федеральной трассы М-7 Волга «Подъезд к г. Иваново». В общей сложности в рамках национального проекта в нормативное состояние приведено более 20 км покрытия на двух магистралях. Инспекция отремонтированных дорог местного значения, в первую очередь улиц

г. Иваново, не выявила серьезных замечаний.

В 2019 году на дорожную деятельность в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» Ивановской области направлено 2,2 млрд рублей, в том числе 1,6 млрд — средства федерального бюджета.

В план ремонтных работ вошли 8 региональных трасс общей протяженностью 113,3 км, где работы по асфальтированию полностью завершены. В областном центре в рамках нацпроекта завершается ремонт 26 улиц — работы выполнены более чем на 97%. Также в рамках реализации капиталоемких мероприятий ведется реконструкция улицы Ивановская в городе Кохма.

Интересно, что в план нацпроекта включаются новые объекты за счет экономии средств во время проведения торгов. Так, в 2019 году в Кировской области дополнительно отремонтируют четыре дороги на сэкономленные 34,3 млн рублей. А в Таганроге экономия по итогам торгов составила 10,2 млн рублей — за счет этих средств дорожники отремонтируют один из переулков города. В Волгоградской области поставлен своеобразный рекорд — дополнительно отремонтируют более 52 км автодорог — это шесть объектов.

В целом же российский подход к усилению безопасности на дорогах можно считать примером системного подхода. Возможно, именно это объясняет снижение смертности в последние годы. В конце концов нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» — только одна из программ, которая продолжает ряд уже выполненных проектов.

Начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников Фото: ГУОБДД МВД России

Именно об этом в начале октября в Баку на международном семинаре по развитию потенциала в сфере безопасности дорожного движения для стран Северной и Центральной Азии говорил начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников. Он рассказал своим иностранным коллегам, что резкому снижению аварийности в России способствовал программно-целевой подход, реализованный в двух федеральных целевых программах «Повышение безопасности дорожного движения» на периоды с 2006 по 2012 год и с 2013 по 2020 год.

М. Черников: «Наиболее заметного прогресса удалось добиться в сохранении жизни и здоровья уязвимых участников движения: среди несовершеннолетних количество погибших снизилось на треть, пешеходов — более чем на 40%».

Сегодня и в ближайшем будущем основу государственной политики в области обеспечения безопасности дорожного движения и ее приоритеты закрепляют национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и федеральный проект «Безопасность дорожного движения». В центре внимания этих документов находятся шесть ключевых направлений, включающих: формирование культуры поведения участников дорожного движения и должный уровень правосознания; повышение защищенности от ДТП и их последствий детей и пешеходов, а также развитие системы оказания помощи пострадавшим. Инвестиции в каждое из этих направлений обещают самую важную для нашей страны прибыль — сбережение жизней и здоровья россиян.