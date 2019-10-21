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Фото: Андрей Абрамов

Новинки станут частью Нижнего Новгорода

Публичные обсуждения, которые прошли в мэрии, собрали 230 человек.

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Сюда пришли жители Нижнего Новгорода, Новинок, а также дольщики ЖК «Окский берег» и «Новинки smart city».


Подробности в материале «КоммерсантЪ ФМ Нижний Новгород».

Большой зал городской администрации едва вместил всех желающих. Каждый пришел со своим видением развития Новинок. За присоединение Новинок выступили дольщики двух жилых комплексов - «Новинки Smart City» и «Окский берег». Жители поселка просили провести референдум с участием 80% жителей, а если их требование не будет удовлетворено - выступали категорически против вхождения в состав Нижнего Новгорода. На вопросы собравшихся отвечали представители правительства Нижегородской области и администрации города Нижнего Новгорода. Они заявили, что не будет налоговых изменений для жителей Новинок, а возможный рост тарифов на услуги ЖКХ составит не более 4 процентов - в пределах максимума, установленного для Нижнего Новгорода. По итогам слушаний в администрации города было принято решение о присоединении Новинок к Нижнему Новгороду.

Напомним, что ранее за объединение Новинок с Нижним проголосовали депутаты городской Думы Нижнего Новгорода, Новинковский сельсовет и земское собрание Богородского района.

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