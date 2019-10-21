Руководитель УФНС по Удмуртии назвал самыми незаконопослушными обеспеченных граждан и депутатов

Глава управления Федеральной налоговой службы по Удмуртии Юрий Горюнов заявил, что самые обеспеченные жители республики, в том числе депутаты госсовета, имеют долги по налогам. На аппаратном совещании у главы региона он рассказал, что в Удмуртии уведомления с суммой свыше 100 тыс. руб. по налогу на имущество получили 294 физлица – всего на 140 млн руб., по земельному налогу – 244 физлица на 68 млн руб., по транспортному налогу – 188 физлиц на более 30 млн руб. При этом оплачено лишь соответственно 8, 3 и 14%. Всего таких налогоплательщиков 0,05% от общего количества физических лиц, получивших уведомления.

«Самые обеспеченные наши граждане, в том числе депутаты госсовета и муниципальных образований, у нас самые незаконопослушные в части уплаты налогов», – отметил Юрий Горюнов.

Председатель госсовета Алексей Прасолов попросил руководителя УФНС предоставить ему данные по депутатам-должникам. Глава Удмуртии Александр Бречалов при этом вставил ремарку, что «депутаты очень ранимые».