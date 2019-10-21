В Ростовской области закончился пожароопасный период

На Дону завершился пожароопасный период, об этом сообщает управление информационной политики правительства Ростовской области. В этом году количество загораний сухой травы и камыша снизилось на 54%. Площадь, пройденная огнем во время ландшафтных пожаров, уменьшилась на 71%.

Пожароопасный период действовал с 29 апреля, с этого времени были введены дополнительные требования пожарной безопасности, в том числе запрет разведения костров, сжигания мусора, сухой травы и бытовых отходов в лесах, сельхозугодьях, на территориях садоводческих и дачных поселков. В отношении нарушителей правил безопасности было возбуждено 7,5 тыс. дел об административных правонарушениях, общая сумма штрафов составила около 28 млн руб.

Кристина Федичкина