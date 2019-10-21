Дмитрий Драч вернулся на пост руководителя главного бюро медико-социальной экспертизы по Самарской области

С понедельника Дмитрий Драч приступил к обязанностям руководителя бюро медико-социальной экспертизы по Самарской области. Об этом он сообщил в «Твиттере».

Дмитрий Драч с февраля 2016 года возглавлял главное бюро медико-социальной экспертизы по Самарской области. В марте текущего года он был задержан по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере.

Прокуратура установила, что в сентябре 2018 года мужчина заключил госконтракт на покупку десяти объектов недвижимости в исторической части Самары стоимостью 390 млн руб.

Впоследствии выяснилось, что она была завышена более чем вдвое. По этому факту было возбуждено уголовное дело. Впоследствии уголовное преследование Дмитрия Драча было прекращено.

Георгий Портнов