Дмитрий Драч вернулся на пост руководителя главного бюро медико-социальной экспертизы по Самарской области

С понедельника Дмитрий Драч приступил к обязанностям руководителя бюро медико-социальной экспертизы по Самарской области. Об этом он сообщил в «Твиттере».
Дмитрий Драч с февраля 2016 года возглавлял главное бюро медико-социальной экспертизы по Самарской области. В марте текущего года он был задержан по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере.
Прокуратура установила, что в сентябре 2018 года мужчина заключил госконтракт на покупку десяти объектов недвижимости в исторической части Самары стоимостью 390 млн руб.
Впоследствии выяснилось, что она была завышена более чем вдвое. По этому факту было возбуждено уголовное дело. Впоследствии уголовное преследование Дмитрия Драча было прекращено.