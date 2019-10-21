СКР проверяет орловских чиновников из-за «девочки-маугли»

Управление СКР по Орловской области возбудило уголовное дело по факту халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ, максимальное наказание — три месяца ареста) местных сотрудников органов профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Об этом сообщает ведомство. Этому предшествовало поступление в местную больницу из многодетной семьи в пригороде Орла в истощенном состоянии 11-летней девочки, которая, по данным местных СМИ, не умеет говорить, ходит на четвереньках, спит на полу и боится людей.

«Семья, в которой воспитывалось восемь несовершеннолетних детей, проживала в ненадлежащих жилищно-бытовых условиях, однако, должностными лицами органов системы профилактики не были приняты своевременные меры по защите прав и законных интересов несовершеннолетних»,— заявили в СКР. Там добавили, что другие дети из семьи изъяты и помещены в специализированные учреждения, а в рамках расследования «будет дана уголовно-правовая оценка действия матери».

Руководитель регионального департамента здравоохранения Иван Залогин сообщил, что ребенок поступил в инфекционный корпус областного медицинского имени Круглой 9 октября в тяжелом состоянии, сейчас врачи оценивают его как стабильное. «Состояние и лечение ребенка находится на особом контроле у департамента и руководства медцентра. Врачи больницы стараются создать комфортные условия, позволяющие не травмировать его психологически и постепенно адаптировать к новой жизненной среде»,— рассказал господин Залогин.

Сергей Калашников