Подрядчик взыскал с «Экологии-Новосибирск» более 90 млн рублей

Новосибирское ООО «ТЭС» взыскало с регионального оператора по обращению с отходами ООО «Экология-Новосибирск» более 90 млн руб. Как следует из материалов суда, ТЭС, которое ведет деятельность в сфере электромонтажных работ, взыскивало с «Экологии-Новосибирск» задолженность за выполнение работ по двум договорам подряда от апреля и июня 2016 года. По одному из договоров задолженность составила 2,6 млн руб., а неустойка — 536,2 тыс. руб., по второму — 75 млн руб. и 15,7 млн руб. процентов за пользование чужими денежными средствами.

В материалах дела указано, что, согласно договору, заключенному между сторонами в апреле 2016 года, подрядчик обязался разработать проект «Кабельная линия»10 кВ от ПС «Восточная» до границы участка объекта «Мусоросортировочный комплекс Раздольное» — «полигон Раздольное». Сумма договора составила 3,5 млн руб., авансовый платеж «Экологии-Новосибирск» — 887,5 тыс. руб. Согласно другой договоренности, подрядчик обязался выполнить для электроснабжения объекта «Мусоросортировочный комплекс Раздольное» прокладку железобетонных лотков по территории и за территорией ПС «Восточная» под укладку двух кабельных линий и ряд других работ. Сумма договора — 88,5 млн руб. Заказчик произвел авансовый платеж на сумму 13,2 млн руб. ТЭС указал в суде, что выполнил работы в полном объеме. В рамках дела были проведены экспертизы выполнения работ по договору.

ООО «ТЭС» принадлежит Андрею Братчикову, который также владеет, по данным «СПАРК-Интерфакс», 40% в ООО «Центрстрой». Директором и совладельцем «Центрстроя» является новосибирский девелопер Владислав Крючков.

В июле 2016 года власти Новосибирской области сообщили о заключении концессионного соглашения с «Экологией-Новосибирск» по проекту строительства мусоросортировочных комплексов.

О судебных тяжбах между властью и регоператором читайте в материале “Ъ-Сибирь” «Мусор донесло до суда»

Оксана Павлова