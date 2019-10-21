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На Кубани организуют совет по устойчивому развитию Красной Поляны

Краснодарское региональное отделение Русского географического общества заявило о создании Совета по устойчивому развитию Красной Поляны. По словам члена природоохранительной комиссии Краснодарского регионального отделения Русского географического общества Льва Шагарова, основная цель нового Совета – на основе широкого привлечения общественности, профессиональных организаций и экспертов сформировать концепцию устойчивого развития территории. Прежде всего, речь идет о народнохозяйственном, экологическом и культурном аспектах развития, затрагивающих интересы всех жителей, гостей, предприятий и организаций курорта.

Совет возглавил заместитель председателя Краснодарского регионального отделения Русского географического общества, руководитель Представительства КРО РГО в Красной Поляне Александр Галкин. Всего в составе структуры будет два десятка членов: руководители всех горноклиматических курортов Красной Поляны, руководители особо охраняемых природных территорий, представители органов власти. Работа по выработке концепции развития начнется в самое ближайшее время. На первых порах члены Совета будут заниматься анализом актуальных проблем.

Елена Рыжкова


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