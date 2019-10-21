В связи с наступлением холодной погоды, снегопадами и появлением на дорогах гололедицы мусорные экипажи переходят на особый режим работы. Для водителей мусоровозов, которые выходят в рейсы, проводятся инструктажи, на которых доводится информация о необходимости быть бдительными и осторожными в плохих дорожных условиях.



Региональный оператор призывает органы местной власти позаботиться о подсыпке подъездных путей к контейнерным площадкам. Особенно это актуально для муниципалитетов, расположенных в гористой местности. К примеру, в Златоусте и Кусе подъехать к контейнерным площадкам можно только по дорогам с крутым уклоном. А подъем в гору по покрытию, не обработанному реагентом, в условиях гололедицы и снежных наносов весьма опасен.

«Центр коммунального сервиса» также обращается к автомобилистам. Мы просим не оставлять транспорт возле мест накопления ТКО. В условиях скользких дорог мешающие проезду спецтехники машины создают дополнительные трудности для мусорных экипажей. Так, в Челябинске в минувшие выходные мусоровозы не смогли подъехать более чем к ста контейнерным площадкам. Одна из причин как раз припаркованные в узких проездах или прямо возле мусорных накопителей автомобили.

В конечном итоге порядок в Челябинской области зависит от каждого. Только вместе мы сможем сделать наш регион действительно чистым!

Пресс-служба ООО «Центр коммунального сервиса»