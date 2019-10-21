Доходы Ростовской области будут расти

В профильном комитете Законодательного собрания Ростовской области прошел круглый стол, посвященный укреплению доходной базы регионального и местного бюджетов. В мероприятии приняли участие представители областных и муниципальных властей и ведомств, а также общественные организации и СМИ. На заседании обсуждались пути повышения эффективности бюджетной политики региона и инструменты для наращивания доходной части бюджета.

Заместитель председателя Законодательного собрания Ростовской области, председатель комитета по бюджету, налогам и собственности Андрей Харченко сообщил, что в 2010 году губернатор Василий Голубев, областное правительство и региональный минфин определили новую финансово-экономическую политику региона; исполнение плана привело к росту основных экономических показателей.

«Прогноз по валовому региональному продукту в 2019 году более чем в два раза выше аналогичного показателя за 2010 год. Так, в 2010 году он составил 660 млрд руб., а этом году прогнозируется на уровне 1,5 трлн руб.»,— отметил господин Харченко.

Консолидированный бюджет региона также вырос практически вдвое. Если в 2010 году он составлял 123 млрд руб., то в 2019 году — 222 млрд руб. Удвоились и доходы областного бюджета. В 2010 году они составляли 91 млрд руб., а в 2019-м — 184 млрд руб. Оказание поддержки муниципалитетам в этом году составило 100 млрд руб., что в 2,2 раза больше, чем в 2010 году. Собственные доходы бюджета Ростовской области за этот период увеличились в 2,8 раза.

Сегодня особое внимание, по словам Андрея Харченко, следует уделить увеличению доходной части бюджета: в результате регион получит дополнительные возможности. Аналогичной позиции придерживается и министр финансов Ростовской области Лилия Федотова. Она отметила, что доходная часть бюджета определяет возможности расходования денежных средств на реализацию указов президента, поручений губернатора, длящихся расходов, поддержания стабильности в регионе и повышения благосостояния населения.

«Налоговый потенциал распределен по территории региона неравномерно: многие налогоплательщики “подтягиваются” к крупным городам». Необходимо выровнять бюджетную обеспеченность муниципалитетов, чтобы жители Ростовской области имели равный доступ как к государственным, так и к муниципальным услугам»,— отметила глава регионального минфина.

Лидия Федотова, в частности, рассказала, что транспортный налог теперь будет поступать не в региональный, а в местные бюджеты. Это решение позволит увеличить их возможности в части содержания дорожного хозяйства, проведения текущего и капитального ремонтов, а также других работ.

Наиболее эффективными инструментами увеличения доходной части бюджета участники круглого стола назвали привлечение инвестиций в развитие экономики, повышение качество администрирования налогов, эффективное управление собственностью, а также совершенствование межбюджетных отношений.