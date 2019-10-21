Кубань вошла в число регионов с наибольшей динамикой долговой нагрузки у небогатых заемщиков

Краснодарский край вошел в ТОП-10 регионов с наибольшей динамикой роста показателя долговой нагрузки (ПДН) у заемщиков со средними доходами (от 20 до 40 тыс. руб.). Регион занимает девятую строчку рейтинга. Если на 1 апреля текущего года этот показатель составлял 19,93%, то на 1 октября он составил уже 20,62%. Рост – 0,68 процентных пункта, сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

В целом по России рост показателя долговой нагрузки был отмечен во всех категориях заемщиков независимо от уровня доходов. За прошедшие шесть месяцев больше всего ПДН вырос в сегменте заемщиков с наименьшими доходами (до 20 тыс. руб.) – до 28,80% (на 1,78 п.п.). Чуть меньше долговая нагрузка увеличилась у граждан со средними доходами (от 20 до 40 тыс. руб.) – до 24,57% (на 1,70 п.п.). В свою очередь наименьшими темпами ПДН вырос у заемщиков с наибольшими доходами (свыше 40 тыс. руб.) – до 20,57% (на 1,38 п.п.).

Дмитрий Михеенко