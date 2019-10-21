Александр Гусев будет готов пойти на второй строк губернаторства при положительных итогах первого

Губернатор Воронежской области Александр Гусев рассматривает возможность остаться в нынешней должности до 2028 года. «Все будет зависеть от результатов за первую пятилетку работы. Пока они, на мой взгляд, вполне обнадеживающие,— заявил глава региона в интервью ТАСС.— Если все будет получаться, то почему и нет? А если я почувствую, что есть сложности с реализацией задач, то, наверное, нет смысла пытаться исправить что-то в следующие пять лет. Если этого не получилось в первый срок, то дальше это уже должен делать другой человек».

По словам господина Гусева, он — «сторонник того, чтобы период пребывания на должности губернатора ограничивался двумя сроками»: «За это время можно реализоваться, как руководитель, выстроить процессы и решить задачи, которые перед собой ставил. Но я бы так далеко, честно говоря, не заглядывал, в нашем быстро меняющемся мире строить планы — вещь не благодарная. Бог над этим как смеялся, так и смеется. Но я хотел бы связать свою дальнейшую судьбу именно с Воронежской областью, не переходя на другие должности или в другие сферы работы».

Андрей Цветков