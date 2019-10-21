«Татнефть» может потерять до 50 млрд рублей из-за выделения экспорта сернистой нефти

Потери «Татнефти» из-за выделения экспортных поставок сернистой нефти в отдельный поток могут составить до 49 млрд руб. Об этом в интервью ТAСС сказал гендиректор компании Наиль Маганов. По его словам, продажа этого сорта нефти в отдельном высокосернистом потоке возможна лишь с большой скидкой. Речь идет о $35 за одну тонну.

Господин Маганов добавил, что в случае невостребованности поставок сернистой нефти ежегодно бюджет России будет терять 330 млрд руб. Он предлагает задуматься об этом тем, кто поддерживает выделение высокосернистой нефти в отдельное направление. При этом гендиректор «Татнефти» полагает, что для решения данной проблемы нужно рассмотреть вопросы налогообложения более качественной нефти, «налоги с которой должны быть выше».

На протяжении нескольких лет в нефтяной отрасли ведутся переговоры о возможном строительстве специального нефтепровода для высокосернистой нефти из Ульяновской, Оренбургской и Самарской областей, Татарстана и Башкирии. К примеру, «Транснефть» обращалась к Минэнерго с идеей формирований нового экспортного сорта нефти под названием Urals Heavy, однако, идею реализовать не удалось.

"Ъ-Казань"