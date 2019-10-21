В Кузбассе нашли нарушения в гимназии, где первоклассники обожглись кипятком

Прокуратура выявила нарушения в одной из школ Междуреченска в Кемеровской области, ученики которой осенью этого года получили ожоги. Как сообщила региональная прокуратура, 10 сентября четверо учеников первых классов гимназии №24 обожглись кипятком в школьной столовой из-за того, что на них опрокинулся кипятильник с горячей водой.

«Прокурорская проверка показала, что образовательной организацией были нарушены требования законодательства об охране жизни и здоровья детей: не обеспечена безопасность учеников во время образовательного процесса, в результате чего несовершеннолетним причинены ожоги. Выявлены и иные нарушения законодательства»,— говорится в сообщении ведомства.

Городской прокурор внес директору гимназии представление и потребовал устранить нарушения. Следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 238 (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Ранее сообщалось, что в школьной столовой первоклассник повис на перекладине оборудования, на котором стоял электрический термопот. Стол перевернулся, устройство с кипятком опрокинулось на учащихся. Четверо учеников получили ожоги различной степени тяжести, трое из них были госпитализированы.

Юрий Зуев