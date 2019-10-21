ФАС предписало пересмотреть заявки на тендер на реконструкцию участка трассы М-10

ФАС России сочно избыточными требованиями ФКУ Упрдор «Северо-Запад» к участникам тендера на выполнение работ по реконструкции участка трассы М-10 в Ленобласти. Антимонопольная служба обязала управление в срок до 28 октября пересмотреть заявки компаний на участие в тендере, сообщает «Фонтанка.ру». Решение ФАС было принято 14 октября.

На конкурс ценой 2,8 млрд рублей заявились две компании —«Евротрансстрой» и Возрождение». Заявка последней была снята на этапе рассмотрения. компания «Возрождение» подала жалобу, которую признали обоснованной.