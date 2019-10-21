На строителей конгресс-холла завели административные дела за загрязнение реки Миасс

Природоохранная прокуратура Челябинска возбудила административные дела в отношении руководства АО ПО «Монтажник», ООО «СМУ № 12» и ООО СК «Геострой», которые строят конгресс-холл на набережной Миасса. Организации допустили сброс загрязненных дренажных вод в реку, сообщает пресс-служба надзорного ведомства. Большое масляное пятно на поверхности воды образовалось в прошлую пятницу, об этом жители города рассказали в соцсетях.

Установлено, что у подрядчиков по строительству конгресс-холла нет разрешения на сброс дренажных вод в реку. Прокуратура внесла представления об устранении нарушений природоохранного законодательства руководству строительных организаций.

Министерство экологии Челябинской области оштрафовало виновных юридических лиц на 50 тыс. руб. Также к ответственности в виде штрафов привлечены должностные лица ООО «СМУ № 12» и ООО СК «Геострой», они заплатили по 10 тыс. руб.