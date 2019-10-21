Восьмерых челябинцев будут судить в Кургане за серию краж из салонов сотовой связи

Прокуратура Кургана утвердила обвинительное заключение в отношении восьмерых жителей Челябинска, которых обвиняют в пяти преступлениях, предусмотренных ст. 158 УК РФ (кража). Им грозит до девяти лет колонии.

Как сообщают в прокуратуре Курганской области, следствие установило, что участники группы, возраст которых составляет от 15 до 25 лет, действуя по предварительном сговору, приехали ночью в июне на двух автомобилях в Курган, чтобы совершить кражи из салонов сотовой связи. Открыв рольставни и выбив ногами пластиковые двери, они проникли в два салона – МТС и «Евросеть» - и похитили оттуда имущество на сумму более 800 тыс руб. Через три дня они снова приехали в Курган и попытались проникнуть в тот же салон МТС, который обокрали ранее, но не смогли, поскольку уже была установлена металлическая решетка. Преступники уехали из Кургана и по пути в Челябинск совершили кражи в салонах в поселке Мишкино и Шумихе. Во всех случаях они смогли скрыться до приезда сотрудников охраны.

Преступления раскрыли с помощью просмотра записей уличных камер видеонаблюдения, установленных в Кургане.