В ХМАО экс-сотрудник Росгвардии сел на 9 лет за откаты при обучении частных охранников

Как сообщили в следственном управлении СКР по ХМАО, Няганьский райсуд ХМАО осудил на 9 лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в размере 1,9 млн руб. бывшего сотрудника Росгвардии. Согласно версии следствия, осужденный, работая еще в системе МВД, в феврале 2016 года создал директору ПОУ «Няганская СТШ» РО ДОСААФ России ХМАО-Югры такие условия, при которых она была вынуждена была передавать ему взятку в виде денежных средств за осуществление деятельности данного учебного учреждения.

Так, за каждого человека, который проходил в ДОСААФ программу по обучению работе частного охранника или программу по безопасному обращению с оружием, росгвардеец получал от 500 до 1 тыс. руб. За эти деньги осужденный, являвшийся начальником отделения лицензионно-разрешительной работы (по Нягани, Октябрьскому, Белоярскому и Березовскому районам) обещал лояльное отношение к курсантам ДОСААФ.