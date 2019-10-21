В Аргаяшском районе приставы закрыли три дома культуры

Дома культуры трех населенных пунктов Аргаяшского района закрыты на 50 суток, сообщает пресс-служба управления Федеральной службы судебных приставов по Челябинской области. В ведомстве уточняют, что соответствующие решения вынес районный суд по результатам рассмотрения административных протоколов госинспектора по пожарному надзору.

Речь идет о ДК в Аязгуловском, Норкинском и Камышевском сельских поселениях, которые по итогам проверки были признаны не соответствующими пожарной безопасности. Кроме того, руководители этих учреждений и ранее получали предписания об устранении аналогичных нарушений, но не приняли мер. В частности, в зданиях не было автоматической пожарной сигнализации, систем оповещения и управления эвакуацией, отсутствовала огнезащитная пропитка деревянных конструкций сценических коробок, занавесей, драпировок. В двух клубах нужно было привести в соответствие нормативам ширину дверных проемов и лестниц, устранить преграды на путях эвакуации, разместить указатели, но этого сделано не было.

Нарушения клубы должны были устранить до середины июля, но необходимую работу не провели, что стало основанием для привлечения их к административной ответственности. Суд признал, что нарушения представляют опасность для жизни и здоровья людей. Смягчающим обстоятельством стало то, что представители организаций признали вину.