В Челябинске возбудили административное дело за некачественную уборку снега в выходные

Полиция Челябинска возбудила административное дело из-за некачественной уборки снега на дорогах и тротуарах города в минувшие выходные. Об этом на аппаратном совещании сообщил начальник управления МВД по Челябинску Сергей Миронов.

«Дорожники однозначно будут привлечены к административной ответственности», - подчеркнул господин Миронов. С требованием возбудить административное производство обратилась врио мэра Наталья Котова. Она отметила недостаточное присутствие коммунальных служб на дорогах города в выходные дни.

«Разговаривали уже достаточное количество времени. Разговаривали в прошлом году, разговаривали весной, зимой. Я еще в статусе первого заместителя мэра говорила, что надо расписать ответственность. Этот контракт у нас действует до 1 января 2020 года, мы по нему будем убирать с организацией “Южуралмост”, с теми организациями, с которыми заключены контракты у администраций районов. По-другому уже не получится, только через административное производство, через штрафы придется понудить подрядчиков убирать город надлежащим образом», - заявила Наталья Котова.

Директор «Южуралмоста» Алексей Струговец сообщил, что работы по уборке улиц от снега в субботу и воскресенье были проведены своевременно, а утром в понедельник «на тротуарах и проезжей части нет гололеда и снега». Наталья Котова опровергла слова господина Струговца. «Я вчера по тротуарам пешком ходила. Я же вам присылала фотографии. Это лед был на проспекте Ленина.Есть момент опоздания. Спасло, что нерабочий день был», - обратилась врио мэра к подрядчику.

В выходные дни в Челябинске выпала половина месячной нормы осадков – 17 мм. Как доложила руководитель горздрава Наталья Котова, в субботу и воскресенье в травмпункты города обратились 72 человека, это почти в два раза больше, чем 12 и 13 октября, когда не было снега.