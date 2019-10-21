В Ростове из магазина изъяли контрафактную спортивную одежду и обувь

В одном из ростовских магазинов изъяли контрафактную спортивную одежду и обувь. Об этом сообщает пресс-служба Южного таможенного управления.

Проверку провели после жалобы правообладателей товарных знаков Adidas, Nike и Reebok. Таможенники обнаружили в магазине кроссовки, спортивные костюмы, футболки и другую одежду с товарными знаками указанных брендов. Всего было изъято 333 единицы контрафактной продукции. В отношении предпринимателей, продававших товары, возбудили 12 дел об административных правонарушениях, в том числе три дела по ч. 2 ст. 14.10 КоАП России (незаконное использование средств индивидуализации товаров).

Кристина Федичкина