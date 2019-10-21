«Кубань Кредит» - участник Форума «Дело за малым»

В Краснодаре завершил свою работу Форум «Дело за малым», чья основная задача – объединить на одной площадке представителей бизнеса и органов власти для обсуждения принципов взаимодействия и поиска совместных решений. Для участия в мероприятии зарегистрировались более 25 000 человек.

Главная тема Форума – «Человеческий капитал». Программа была разделена на треки – «Бизнес», «Человек» и «Экосреда». Партнером трека «Бизнес» выступил КБ «Кубань Кредит» ООО.

В работе мероприятия участвовала делегация Банка во главе с заместителем председателя Правления Александром Калиничем. В основном пленарном заседании первого дня также приняли участие Председатель Наблюдательного совета КБ «Кубань Кредит» Виктор Бударин и член Наблюдательного совета, руководитель департамента маркетинга, рекламы и PR Елена Кандинер.

Александр Калинич стал спикером панельной дискуссии с участием молодых предпринимателей «Привлечение доступного финансирования для развития бизнеса: банковский ресурс и альтернативы». Она была посвящена программам государственной поддержки малого бизнеса. Александр Калинич, в частности, рассказал об опыте Банка в обслуживании предприятий МСБ, познакомил с финансовыми инструментами в рамках программ господдержки, также поделился идеей о необходимости широкого освещения в СМИ положительных примеров предпринимательской деятельности. По мнению зампреда, чем больше граждан будет заниматься бизнесом, тем лучше. Это позитивно скажется, в первую очередь, на росте их благосостояния, и в то же время на развитии экономики страны. Чтобы этого достичь, в информационном поле должен быть достаточное количество сюжетов об удачливых предпринимателях. Александр Калинич отметил, что в нынешнем форуме участвует большое количество молодежи. Это говорит об интересе молодого поколения к занятию бизнесом актуальности заявленной темы, а значит, надо создавать ему все условия для этого.

О мерах поддержки предприятий легкой промышленности на панельной дискуссии «Как российским товарам завоевать потребителя» рассказал начальник Управления продаж юридическим лицам Сергей Колбуденко. В свою очередь, на семинаре «Финансовые инструменты для развития бизнеса» с докладом о преимуществах факторинга выступила начальник отдела факторинговых операций Людмила Королева.

Приглашение представителей КБ «Кубань Кредит» на Форум в качестве экспертов закономерно. У Банка имеется большой опыт сотрудничества с бизнесом на региональном и федеральном уровне. В настоящее время «Кубань Кредит» входит в Топ-10 российских кредитных организаций по работе с МСБ. Более 73% корпоративного кредитного портфеля составляют кредиты, выданные субъектам малого и среднего предпринимательства.

Банк постоянно наращивает и развивает свою продуктовую линейку для бизнеса. Многие услуги сегодня предоставляется в цифровом виде. Из последних нововведение можно отметить экспресс-гарантию и онлайн-конверсии. В 2018 году КБ «Кубань Кредит» первым среди самостоятельных банков Юга России стал предлагать клиентам факторинговое обслуживание.

На Форуме был представлен стенд Банка. У предпринимателей была возможность получить консультации по развитию бизнеса, спектру и условиям банковских продуктов, предлагаемых КБ «Кубань Кредит».