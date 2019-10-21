Леонид Рошаль подключился к разрешению конфликта вокруг тубдиспансера в Чернавском

Сопредседатель Общероссийского народного фронта, руководитель научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль принимает участие в разрешении конфликта вокруг отделения Курганского областного противотуберкулезного диспансера в Чернавском, против закрытия которого возмутились врачи и пациенты.

Как сообщается на странице ОНФ в Instagram, господин Рошаль позвонил главе медицинской палаты Курганской области Владимиру Чернову и «попросил выяснить, куда устроились врачи, медсестры, санитарки, работники хозблока, понимают ли сотрудники тубдиспансера свое будущее».

В ОНФ также выразили уверенность, что «21 октября конфликт в курганском тубдиспансере должен разрешиться».

Как ранее сообщал «Ъ-Южный Урал», на прошлой неделе врачи и пациенты отделения областного диспансера в поселке Чернавский отказались покидать здание учреждения, закрытого на капитальный ремонт. Больницу, в которой отключили свет и тепло, окружили сотрудники правоохранительных органов. В межрегиональном профсоюзе работников здравоохранения «Альянс врачей» заявляли, что закрытие больницы незаконно, а сотрудница, находившаяся в здании, говорила по телефону, что медики не могут бросить больных. На следующий день утром силовики заставили находившихся в здании людей выйти. В тот же день на пресс-конференции в департаменте здравоохранения региона заявили, что отделение диспансера закрыто без нарушений, это «стандартная ситуация», поскольку «для того, чтобы провести ремонт, необходимо приостановить работу отделения», при этом о полном закрытии речи не идет. В ведомстве сообщили, что пациентов разместили в других подразделениях, а персоналу предложили перейти на аналогичные должности, при этом 25 из 40 человек отказались.

18 октября Кетовский районный суд Курганской области оштрафовал председателя «Альянса врачей» Анастасию Васильеву и ее заместителя Анастасию Тарабрину, которых признали виновными в неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции. Сумма штрафа для каждой из них составила 1 тыс. руб.