В Екатеринбурге ожидают потепление

В течение понедельника, 21 октября, в Екатеринбурге должно потеплеть до плюс 4 градусов, сообщили синоптики. С утра на дорогах города образовался гололед из-за ледяного дождя и мокрого снега, которые выпали этой ночью при температуре минус 4 градуса.

В мэрии Екатеринбурга сообщили, что для устранения гололеда на дороги вышло 26 комбинированных дорожных машин (КДМ) для посыпки песко-солевой смесью, еще 29 единиц техники отправлены на посыпку тротуаров. В администрации добавили, что «работа будет продолжена до полного устранения гололедных явлений».

По данным синоптиков, во вторник ожидается теплая погода с небольшим дождем — до плюс 7 градусов, а также северо-западный ветер 5-10 м/с с порывами до 14 м/c. Ночью прогнозируют дождь и мокрый снег, столбик термометра опустится до 0 градусов.