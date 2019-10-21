Реконструкция двух корпусов Пензенской областной детской больницы оценивается в 547 млн рублей

Строящаяся детская поликлиника Нижнеломовской межрайонной больницы, которую планируют сдать в эксплуатацию в декабре, готова на 80 %. Такие данные предоставило министерство строительства Пензенской области, подводя промежуточные итоги национального проекта «Здравоохранение».

В настоящее время ведется прокладка внутренних коммуникаций первого – третьего этажей, утепление фасада, монтаж вентиляционного оборудования, чистовая отделка внутренних помещений и другие виды работ.

Также продолжается реконструкция акушерского и главного корпусов с устройством теплого перехода в Пензенской областной детской больнице имени Филатова. Сметная стоимость оборудования, строительно-монтажных работ и прочих затрат оценивается в 547 млн руб. Работы ведет ООО «Пензастройком».

Иван Сергеев