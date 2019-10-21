Прокуратура отреагировала на сборы в челябинской школе «пожертвований» на охрану

Прокуратура Курчатовского района Челябинска провела проверку законности привлечения родительских денег на охрану школы №89. Поводом для этого стала публикация в СМИ, сообщают в областном надзорном ведомстве.

Выяснилось, что вопросы, связанные с привлечением денег, в школе обсуждаются на итоговых родительских собраниях, где классные руководители выдают квитанции о добровольном пожертвовании. В прокуратуре отмечают, что эти действия «обязывают родителей вносить благотворительные взносы, что противоречит принципу добровольности» и статье 43 Конституции РФ, которая гарантирует предоставление общедоступного бесплатного образования.

В надзорном ведомстве подчеркивают, что в случае нехватки денег, необходимых для расходов на хозяйственные нужды, школа должна ставить соответствующие вопросы перед учредителем и не может привлекать дополнительные средства родителей с нарушением принципа добровольности.

По результатам проверки директор школы №89 получила предостережение о недопустимости подобных нарушений.