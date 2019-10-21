«Чем больше запретов, тем опасней выглядят свободные остатки»

Правительство поддержало так называемый «законопроект Горелкина», обсуждение которого привело к резкому падению стоимости акций «Яндекса». Правда, с оговорками: документ нужно доработать, а доля иностранцев в значимых онлайн-ресурсах должна составить 50% минус одна акция. Первоначальный вариант предполагает порог в 20%. «По-моему, сейчас происходит какая-то абсолютная несусветная глупость»,— так в интервью РБК прокомментировала инициативу депутатов гендиректор «Яндекса» в России Елена Бунина. Обозреватель “Ъ FM” Михаил Гуревич считает, что ограничение доли владения иностранцами значимыми интернет-ресурсами подорвет всю IT-отрасль в России.

Движение по закатыванию в асфальт самой успешной не сырьевой отрасли страны началось не сегодня. Но когда в мае объявили, что интернет обошел по суточному охвату аудитории телевидение, стало окончательно понятно: действующие законы скоро покажутся цветочками. Когда-то мы радовались росту числа юзеров. А сейчас, уверен, многие в рунете предпочли бы эту цифру замолчать. Но за удаление опасной информации у нас отвечает Роскомнадзор, которому соответствующего распоряжения, естественно, не поступило. И даже ФАС не говорит, что от депутатских инициатив попахивает не столько защитой, сколько дискриминацией отечественной IT-индустрии. Ведь пока наших регулируют через колено, иностранным гигантам лишь грозят пальцем. Впрочем, похоже, что лишь пока.

Учитывая все происходящее, можно с достаточной уверенностью прогнозировать, что чем ближе выборы в Госдуму и особенно президентская гонка 2024 года, тем большее число интернет-рисков будут замечать и пытаться накрыть тотальным контролем. А значит, впереди нас ожидает скупка или «принуждение к миру», то есть к сотрудничеству всех мало-мальски заметных контентных и многопользовательских ресурсов. Даже игровых форумов или сайтов с анекдотами, а потом и блокировка неподконтрольных иностранцев. Боюсь, что остановиться на этом пути уже невозможно. И не потому, что во власти все такие кровожадные. Я, кстати, искренне верю, что даже сейчас некоторые из депутатов и министров думают, что такого сценария можно еще избежать, отделавшись малой кровью. И даже пытаются противостоять. Однако их критика не должна вводить в заблуждение.

Минкомсвязи может сколько угодно придираться к тому, что в инициативе об ограничении иностранного владения ключевыми интернет-сайтами сказано, что его реализация не потребует дополнительных затрат. Ну да, потребует. В крайнем случае пункт изменят. Это не принципиальный вопрос. Даже свежее предложение правительства о снижении обязательной доли российских владельцев с 80% до 50% — тоже всего лишь стилистическая правка. То, что сама суть государственной мысли в отношении онлайн-пространства противоречит здравому смыслу и банальным законам новой экономики, сегодня в верхах не решится сказать никто.

Что известно о законопроекте о значимых интернет-ресурсах Читать далее

Нам остается лишь наблюдать неумолимую логику запущенного процесса. Все эти «сказал “а”, говори и “б”», «назвался груздем, полезай в кузов». Чем больше запретов, тем опасней выглядят свободные остатки. А уже утвержденные меры делают неизбежными принятие новых. Удивляет меня лишь то, что в Кремле почему-то свято уверены, что перевод россиян на рельсы суверенного интранета пройдет так же гладко, как монетизация льгот или пенсионная реформа. Ну, побузят немного и стерпят. Возможно, так оно и будет. Ведь любая иная оценка перспектив общественной реакции, боюсь, может быть сурово истолкована соответствующими статьями Уголовного кодекса.