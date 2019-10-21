Наталья Котова подала документы на конкурс по выбору мэра Челябинска

Врио главы Челябинска Наталья Котова подала документы на участие в конкурсе по отбору кандидатур на пост мэра. Об этом она заявила журналистам после аппаратного совещания.

Госпожа Котова заявила о своем намерении принять участие в конкурсе в последний день приема документов. «За последние четыре с лишним месяца нами проведена огромная работа. Вся наша деятельность была направлена на развитие города, на улучшение его состояния. Проводится много работ, много контрактов заключено, ведется работа по внесению изменений в генеральный план города, создан проектный офис, заключены контракты на благоустройство. Мне хочется продолжить эту работу. Я посчитала верным свой шаг – подать заявление и участвовать в конкурсе», - отметила Наталья Котова.

В списке кандидатов на должность мэра на утро 21 октября значатся 11 человек: пенсионер МВД Георгий Невский, активист НОД Сергей Ворончихин, глава Металлургического района Сергей Кочетков, директор по строительству ООО «ЭлектроСтройСервис» Сергей Любимкин, пенсионер Игорь Медведев, антикоррупционный эксперт Александр Нечепорук, директор дома-интерната для престарелых и инвалидов Виталий Евгеньев, первый замдиректора «Право и финансы» Максим Бакулин, врио мэра Наталья Котова, лидер движения «СтопГОК» Василий Московец, инженер Александр Агарков. Прием заявок завершается в 17.00.