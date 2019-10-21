«Впору задуматься о так называемой стратегии выхода»

22 октября в Сочи прибывает президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. С Владимиром Путиным он обсудит новое обострение ситуации в Сирии. Накануне из этой страны был выведен американский контингент. Анкара проводит на северо-востоке Сирии военную операцию против курдских формирований. Эрдоган согласился на время прекратить огонь, однако сам военный конфликт остается неурегулированным. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, Россия рискует быть втянутой в очередную конфронтацию.

Популярная новость минувших выходных: США разбомбили свою военную базу в Сирии. До этого преимущественно российские государственные и так называемые прокремлевские ресурсы рассказывали, как бегут американцы, бросая все, включая жетоны и личные вещи. И вот они сами уничтожили склады с оружием и иные важные объекты, которые могли остаться или курдам, или боевикам протурецких сил, или Башару Асаду.

Президент США Дональд Трамп заявил, что не хочет участвовать в чужих войнах и тем более тратить на это триллионы долларов. Его осудили на родине, мол, бросил союзников — курдов. Затем, возможно, чтобы реабилитироваться, он написал письмо турецкому коллеге, где с помощью простых выражений посоветовал прекратить операцию. Реджеп Тайип Эрдоган выкинул это послание в помойку. Однако в Анкару в скорости прибыли вице-президент Майк Пенс и госсекретарь Майк Помпео. Турецкий лидер их принял, хотя сначала отказывался. Результатом стало согласие Эрдогана прекратить огонь на пять дней. По сути, это означает, что курдам предложено уйти по-хорошему от границы с Турцией, чтобы последняя могла добиться своей цели — создать демилитаризованную зону.

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На этой неделе Эрдогана ждут в Сочи. Россия дает понять, что не в восторге от действий союзника. Тем не менее, жесткой критики в адрес Анкары Москва избегает. Хотя и Кремль, и европейские лидеры беспокоятся, что курды бросят охранять пленных игиловцев, и те разбегутся по всему свету. На что хочется обратить внимание? На еще одно заявление Дональда Трампа на встрече с президентом Италии Серджо Маттареллой. Глава Белого дома с иронией прокомментировал российское присутствие в Сирии. Он заявил, что там много песка, в который и Москва, и Дамаск могут поиграть. Иными словами, Америка уходит. За союзников она заступилась, а остальное ее уже не волнует. Пусть Россия, если ей так нравится, разруливает все эти проблемы. А проблем меньше не становится. Был ИГИЛ, теперь вот турки с курдами, еще есть Иран с Израилем и Асад и его противники. Никакого урегулирования и близко не наблюдается. Сейчас нужно решать вопрос с границей на северо-востоке страны. Где Асад, а где курды? Где Эрдоган, где другие племена? Хочется спросить: зачем нам сирийский песок? Тем более что Штаты, несмотря на то, что вроде как ушли, все равно считают себя главными во всех этих вопросах.

Дональд Трамп как бы удаленно руководит процессом, а России уготована отнюдь не первая роль. Ей предложено встроиться в эту формулу, которую возглавляет Вашингтон. По крайней мере, ему так хочется считать.

Еще хороши европейские лидеры. Высказывают обеспокоенность: вдруг ИГИЛ разбежится? Но с Эрдоганом ссориться нельзя — он сдерживает беженцев. Возьмет и отправит их в Европу. Так что вы, Россия, займитесь, сделайте там что-нибудь. Конечно, лозунг «если не мы, то кто» звучит красиво, но Москва не может стать лидером в спасении народов Сирии. Зачем тогда делать за других неблагодарную работу? Ведь в политическом плане это ничего не сулит, даже спасибо не скажут, а то еще и обвинят в гуманитарной катастрофе. Никакой единой коалиции России с Западом так и не получилось. А Турция и Иран не очень надежные союзники. Это же очевидно. Так что впору задуматься о так называемой стратегии выхода.