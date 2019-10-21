В Казани с начала года на производстве скончались десять человек

С начала 2019 года в Казани произошли десять смертельных случаев на рабочем месте, что на треть меньше прошлогодних данных, говорится в сообщении мэрии. Самыми опасными сферами остаются производственная и строительная сферы: здесь произошли по четыре смертельных случая.

Общее число несчастных случаев на производстве в Казани за год сократилось на 10% и составило 46 инцидентов. Их рассмотрели специалисты на Координационном совете по охране труда Казани. Из общего числа несчастных случаев 34 были признаны производственными, в том числе 24 случая с тяжелыми последствиями, а оставшиеся инциденты были квалифицированы как непроизводственные. Они были связаны с ухудшением состояния здоровья сотрудников на фоне общего заболевания.

Рабочая группа Координационного совета по охране труда осуществила 30 выездов на строительные площадки и обследовала 37 объектов. В итоге на 15 из них были выявлены нарушения требований законодательства об охране труда, которые создают угрозу жизни и здоровью работников. К примеру, речь идет об отсутствии ограждений шахт лифтов и лестничных пролетов, об отсутствии средств индивидуальной защиты и страховочных систем, а также о привлечении к работе необученного персонала. В данный момент все выявленные нарушения устранены.

"Ъ-Казань"