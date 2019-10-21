В Челябинске назначили нового вице-мэра по городскому хозяйству

Врио главы Челябинска Наталья Котова назначила заместителем по городскому хозяйству Александра Астахова. Об этом она заявила на аппаратном совещании в мэрии.

Александр Астахов родился в 1983 году в Челябинске. В 2005 окончил ЮУрГУ по специальности «Юриспруденция». Его трудовая биография связана с административно-хозяйственной деятельностью. Работал начальником договорно-хозяйственного отдела, руководителем аппарата городской думы (до 2011 года). До сентября 2019 занимал должность заместителя директора ФГБУ «Управление по эксплуатации зданий в Северо-западном федеральном округе».