Саратовская область оказалась регионом с самой высокой стоимостью газа для жителей

Стоимость сетевого газа для жителей Саратовской области оказалась самой высокой по стране. Такие данные приводят эксперты агентства «РИА Рейтинг».

Согласно исследованию, в Саратове стоимость газа составляет 9,2 руб. за куб. м., и на среднемесячную заплату жителя региона можно приобрести 2604,2 куб. м. топлива. При этом на среднемесячную зарплату в Ямало-Ненецком автономном округе, где стоимость газа составляет 4,27 руб. за куб. м., можно приобрести 20093 куб. м. топлива. Средняя стоимость газа по стране равняется 6,27 руб. за куб. м.

Марина Ковалева