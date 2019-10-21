Саратовская область оказалась регионом с самой высокой стоимостью газа для жителей

21 октября, понедельник
Стоимость сетевого газа для жителей Саратовской области оказалась самой высокой по стране. Такие данные приводят эксперты агентства «РИА Рейтинг».
Согласно исследованию, в Саратове стоимость газа составляет 9,2 руб. за куб. м., и на среднемесячную заплату жителя региона можно приобрести 2604,2 куб. м. топлива. При этом на среднемесячную зарплату в Ямало-Ненецком автономном округе, где стоимость газа составляет 4,27 руб. за куб. м., можно приобрести 20093 куб. м. топлива. Средняя стоимость газа по стране равняется 6,27 руб. за куб. м.