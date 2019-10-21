Бой ММА в Сочи закончился массовой дракой

После окончания боя между казахстанцем Жалгасом Жумагуловым и бывшим представителем UFC россиянином Али Багаутиновым, который проходил в воскресенье, 20 октября, в Сочи, произошла массовая драка. Видео инцидента очевидцы выложили в социальные сети.

Встреча спортсменов завершилась победой Жалгаса Жумагулова. Она досталась ему раздельным решением судей, пишет Чемпионат.ком. Али Багаутинов попытался обжаловать этот вердикт, что и привело к конфликту между командами спортсменов.

По данным издания, вчерашний бой стал для Жалгаса Жумагулова 13-й победой в карьере, а для Али Багаутинова это уже седьмое поражение.

Василий Хитрых