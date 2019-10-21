Две организации оштрафовали на 3,17 млн рублей за незаконную продажу алкоголя в Ижевске

Арбитражный суд Удмуртии оштрафовал на 3,17 млн руб. две организации за незаконную продажу алкоголя в Ижевске. Об этом сообщил на своей странице в «Фейсбук» министр промышленности и торговли региона Виктор Лашкарев.

Так, к административной ответственности привлекли ООО «Карамель», расположенное по адресу Ленина, 41 и ООО «Альянс» по адресу Ленина, 19. Нарушителей выявили в результате проведенных контрольных закупок.

«Наша задача – сократить количество хозяйствующих субъектов, осуществляющих незаконную предпринимательскую деятельность в сфере розничной продажи алкогольной продукции. По состоянию на 17 октября 2019 года указанные организации прекратили свою деятельность по осуществлению розничной продажи алкогольной продукции. Считаю, контрольную закупку самой высокоэффективной мерой в наведении порядка в республике»,— отметил министр.