Жители Татарстана на среднюю зарплату могут купить 5,5 куб.м газа

Татарстан занял 20-е место среди субъектов РФ с самым доступным газом по итогам второго полугодия 2019 года. Жители республики в среднем на одну зарплату могут приобрести 5,5 куб. м газа, передает РИА «Новости» со ссылкой на собственное исследование на основании данных Росстата. Средняя цена на газ в Татарстане составила 5,72 руб. за 1 куб.м.

Регионом с самым доступным газом стал Ямало-Ненецкий автономный округ, где на среднюю зарплату можно купить 20 куб.м. газа. Второе место занял Ненецкий автономный округ с 15,7 куб.м газа. На третьем месте — Сахалинская область (15,6 куб.м). В топ-5 регионов по доступности газа также попали Ханты-Мансийский автономный округ (12,9) и Москва (11,3).

Наименее доступен газ в Саратовской области, где на среднюю зарплату можно купить лишь 2,6 куб.м. Чуть выше в рейтинге находятся Ивановская (2,79 куб.м), Иркутская (2,83 куб.м) и Кировская области (2,97 куб.м). В среднем в России на одну зарплату житель может позволить себе 6,3 куб.м газа. Среди стран Европы РФ заняла третье место по доступности газа для населения. Страной с самым доступным газом стал Люксембург (8,3 куб. м на одну зарплату). На втором месте находится Казахстан (7,4 куб.м).

"Ъ-Казань"