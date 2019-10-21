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«Пермские медведи» оказались сильнее «Динамо»

В матче чемпионата России по гандболу среди команд суперлиги «Пермские медведи» обыграли в гостях «Динамо» (Челябинская область). Обе команды являются претендентами на попадание в плей-офф. Для этого необходимо занять минимум восьмое место в турнирной таблице. Итоговый счет поединка — 29:33 в пользу пермского клуба. В составе «медведей» отличился Евгений Жук, на счету которого семь заброшенных мячей. Этот успех позволил подопечным Валентина Бузмакова закрепиться на шестой позиции. Правда, преследующие команды провели на игру меньше, чем пермяки.

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