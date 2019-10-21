Карантин по бешенству ввели в Ленинском районе Ижевска

В Ленинском районе Ижевска ввели карантин по бешенству в связи с выявленным случаем заболевания у лисицы, сообщает пресс-служба городской администрации.

В ветеринарную службу города обратился житель Ленинского района, обнаруживший на территории частного двора труп лисицы. Экспертиза выявила у животного вирус бешенства.

Специалисты провели необходимые противоэпизоотические мероприятия для локализации и ликвидации очага бешенства. С 19 октября специалисты «Ижевской горСББЖ» начали проводить подворовой обход и вакцинацию. С 21 октября в Ленинском районе начнется выездная прививочная кампания домашних животных от бешенства. До 2 ноября бригада ветеринарных специалистов будет бесплатно прививать кошек и собак.