Вице-спикер горсовета Омска отказался от депутатского мандата

Заместитель председателя горсовета Омска Андрей Ткачук («Единая Россия») подал заявление о сложении с себя полномочий депутата, сообщили “Ъ-Сибирь” в пресс-службе представительного органа. «Подтверждаем, что 23 октября на заседании совета будет рассмотрен этот вопрос»,— сказал представитель пресс-службы горсовета. Связаться с господином Ткачуком не удалось.

Андрей Ткачук избрался депутатом горсовета Омска в сентябре 2017 года, будучи кандидатом «Единой России». Последние четыре года руководит общественной организацией содействия развития гражданского общества «Оплот».

Юлия Сасевич