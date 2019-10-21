Бывшего замглавы ЗСЖД приговорили к штрафу 2 млн рублей за коррупцию

В Новосибирске завершился суд над бывшим заместителем начальника Западно-Сибирской железной дороги (филиал РЖД), который обвинялся в коррупции. По данным следствия, высокопоставленный железнодорожник фактически управлял компанией «Гарант», занимавшейся сдачей в аренду принадлежащих ей железнодорожных путей, а также сдачей в субаренду земельных участков, являющихся собственностью РЖД.

Как указывается в деле, летом 2018 года обвиняемый через исполнительного директора ООО «Гарант» предложил другому заместителю начальника Западно-Сибирской железной дороги охотничье ружье марки Blaser стоимостью 470 тыс. руб. Взятка предназначалась за заключение с ООО «Гарант» договора аренды принадлежащего РЖД земельного участка, который самовольно заняла компания. Однако коллега обвиняемого от взятки отказался.

В отношении замначальника Западно-Сибирской железной дороги завели дело по ст. 30 и ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки). Как рассказал заместитель Западно-Сибирского транспортного прокурора Валерий Макаров, суд назначил обвиняемому штраф в размере 2 млн руб. После оглашения приговора его освободили из-под стражи.

Илья Николаев