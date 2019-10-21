В Оренбуржье директор ООО «ТоцкТранс» обвиняется в сокрытии от уплаты налогов около 3 млн рублей

Руководитель ООО «ТоцкТранс» предстанет перед судом по обвинению в сокрытии денег организации в крупном размере, за счет которых производится взыскание налогов (ч. 1 ст.199.2 УК РФ). Об этом сообщает СУ СК по Оренбургской области.

Силовики установили, что с декабря 2018 по апрель текущего года за счет проведения расчетов со своими контрагентами через третьих лиц с использованием счетов сторонних организаций, минуя расчетные счета своего ООО, обвиняемый скрыл от налоговой службы около 3 млн руб. За счет этих средств должны были быть взысканы недоимки по налогам и сборам.

По этому факту было возбуждено уголовное дело. Обвиняемый признал свою вину. На этапе предварительного следствия было арестовано его имущество. Материалы уголовного дела будут направлены в суд.

Георгий Портнов