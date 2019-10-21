Налоговая потребовала банкротства новосибирского Медтехнопарка

Инспекция ФНС по Центральному району Новосибирска обратилась в суд с заявлением о признании банкротом АО «Инновационный медико-технологический центр Медицинский технопарк». Как следует из материалов на сайте суда, сумма задолженности составила 2,3 млн руб. Заявление налоговой оставлено без движения до 14 ноября.

«Из представленных документов не усматривается, обращался ли уполномоченный орган от федеральных с запросом о задолженности и направлял уведомление о принятом решении об обращении в суд»,— говорится в материалах суда. Получить комментарий гендиректора Медтехнопарка Екатерины Мамоновой не удалось.

Первая очередь новосибирского Медтехнопарка была запущена в 2016 году. Инвестиции составили 250 млн руб. Проект реализован в рамках первого федерального концессионного соглашения в социальной сфере с Минздравом России. В Медтехнопарке производится вся линейка эндопротезов крупных суставов (плановая мощность — до 20 тыс. ед. в год, сообщало ранее облправительство), экзопротезы и их компоненты (до 22,5 тыс. ед.), конструкции для травматологии и ортопедии на основе металла (50 тыс. ед.) и аппаратно-программные комплексы для реабилитации (1 тыс. ед.).

На начало года в Медтехнопарке работают девять резидентов. По данным «СПАРК-Интерфакс», совладельцы АО «Инновационный медико-технологический центр» — ООО «Инокор» и ООО «Техинком». Выручка в 2018 году — 19,3 млн руб., прибыль — 131 тыс. руб.

Оксана Павлова