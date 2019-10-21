Судебные приставы разыскивают работников компании РАТЭК

УФССП России по Новосибирской области разыскивает взыскателей зарплаты по исполнительным производствам в отношении ООО «РАТЭК». По данным ведомства, в рамках исполнительного производства судебные приставы частично взыскали с должника долги по заработной плате. «Часть средств уже перечислена ряду взыскателей, однако на сегодняшний день около 400 тыс. руб. остаются на депозитном счете отдела»,— сообщает управление. Невостребованные в течение трех лет денежные средства будут затем перечислены в федеральный бюджет.

В марте этого года в ООО «РАТЭК» было введено наблюдение из-за долга 7,5 млн руб. По данным ЕФРСБ, общее число известных работников компании на сентябрь 2019 года составило 1826 человека. На собрании работников РАТЭК временному управляющему не поступило ни одного бюллетеня в форме заочного голосования. В реестр требований компании на сентябрь включены требования на 316,5 млн руб.

Оксана Павлова