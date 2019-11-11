Смотр

Кибер — это искусство

В Санкт-Петербурге 13 ноября стартует международный фестиваль медиаискусства «Киберфест». В этом году на одной из крупнейших площадок в мире для встречи программистов, инженеров и медиахудожников встретятся более 60 участников из 12 стран. Откроет фестиваль в лютеранской церкви Святой Анны перформанс японского художника Казу Янаги «Живая живопись», который соединит музыку, танец и живопись. Нидерландский художник Ваутер ван Велдховен превратит галерею «Люда» в сцену для музыкального перформанса Verbuigingen, а пространство Молодежного образовательного центра Эрмитажа займет выставочный проект ID, подготовленный при участии японского художника и лауреата конкурса медиаискусства Ars Electronica Нело Акамацу. Также перформансы, мастер-классы и лекции пройдут в Академии им. А.Л. Штиглица, Центре перемещений во времени КОД и галерее Марины Гисич.

Имя

Родом из Серебряного века

Фотография Зинаиды Гиппиус с автографом. 1891 Фото: Из собрания ГМИРЛИ имени В. И. Даля

В Музее Серебряного века открыта выставка «"Мне нужно то, чего нет на свете…". Зинаида Гиппиус. К 150-летию со дня рождения». О жизни яркой представительницы Серебряного века и фактического редактора журнала «Огонек» после Февральской революции рассказывают экспонаты из собрания ГМИРЛИ им. В.И. Даля. Портреты Ходасевича, Чуковского, Сологуба, Анненкова напоминают об окружении Гиппиус, шаржи, журнальные и газетные вырезки — о литераторах, которых она открыто критиковала, а прижизненные издания ранних произведений — о той жизни, которую чета Мережковских оставила в Петрограде, эмигрировав во Францию. Но в центре экспозиции — рукописи Гиппиус, среди которых автографы ее стихотворений разных лет, визитная карточка и ее письма, адресованные друзьям.

Голос

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

«Три сестры будут молча переписываться в соцсетях»

Режиссер Тимур Бекмамбетов планирует поставить в Театре на Таганке «Три сестры» в формате Screenlife, когда все, что видит зритель, происходит на экране компьютеров или телефонов героев

Отражение

Самурай де Бержерак

«Сирано де Бержерак» в постановке Тадаси Судзуки Фото: Предоставлены пресс-службой Театральной олимпиады 2019

В Александринском театре 16 ноября премьера — спектакль «Сирано де Бержерак» в постановке японского режиссера Тадаси Судзуки (Suzuki Company of Toga). Спектакль воссоздает историю о безответной любви парижского острослова к прекрасной Роксане с поправкой на японский менталитет. Главный герой, самурай Кёдзо, перед смертью сочиняет пьесу «Сирано де Бержерак» о неразделенной любви. По словам режиссера, он и не пытался точно воссоздать комедию Ростана. «Меня волновала не столько пьеса, сколько загадка многолетней любви японцев к этому произведению»,— рассказал Тадаси Судзуки. Премьера состоится в рамках «Театральной олимпиады-2019».

След

Странствия Рихтера

Святослав Рихтер в номере отеля. Вена, 1962 Фото: ГМИИ им. А.С. Пушкина

Выставка «Годы странствий Святослава Рихтера. Австрия — Германия», которая откроется в ГМИИ 13 ноября, завершит трехлетний экспозиционный цикл, посвященный Рихтеру. Кроме редких архивных фотографий, открыток и пластинок Рихтера, на выставке представлены мультимедийные фильмы, созданные на основе кинохроники 1910–1960-х и фрагментов фильмов с участием звезд 1920-х, которых любил музыкант. Эскизы декораций и костюмов, рисунки и записки Сергея Эйзенштейна к опере «Валькирия» на сцене Большого театра, статуэтки из собраний музеев воссоздают ту атмосферу, в которой складывался талант великого пианиста.

Вещь

Фото: ГИМ

Скульптурная группа «На шлюзе» работы Т.Б. Немцовой (фарфоровая мастерская Клименкова, 2009 г.) и другие экспонаты выставки «Ура! Каникулы!» в Историческом музее напомнят о том, какими развлечениями советские школьники заполняли свои каникулы.

Анонсы

11.11

Редкие книги XVII–XX веков из собрания музея-заповедника «Коломенское» представлены на ВДНХ в рамках выставки «Искусство книги».

12.11

В Музее Востока на персональной выставке узбекского художника Николая Карахана представлены 120 произведений мастера.

13.11

В Новой Третьяковке на Крымском Валу выставка «Геометризмы. 1950–2010-е» объединила работы, созданные последователями классиков русского авангарда.

14.11

Фото: BRON Studios, Creative Wealth Media Finance, New Line Cinema

В широкий прокат выходит детективная драма «Хороший лжец» (в главных ролях — Хелен Миррен и Иэн Маккеллен).

16.11

В Концертном зале им. Чайковского Борис Березовский (фортепиано) и Александр Князев (виолончель) исполнят произведения Рахманинова и Бетховена.

17.11

В Эрмитаже представлено полотно «Мадонна делла Лоджиа» кисти Сандро Боттичелли (собрание галереи Уффици, Флоренция).