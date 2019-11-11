Не торопитесь выходить на пенсию, советуют ученые из Университета Бингемтона в Нью-Йорке, так как это самый быстрый путь к деменции. Такие выводы они сделали в результате исследования более 17 тысяч жителей Китая старше 60 лет, среди которых были как вышедшие на пенсию, так и продолжающие трудиться. Оказалось, что те, кто вышел на пенсию, демонстрировали стремительное снижение умственных функций по сравнению с продолжающими работу.

Неврология

Не спешите на покой

Не торопитесь выходить на пенсию, советуют ученые из Университета Бингемтона в Нью-Йорке, так как это самый быстрый путь к деменции. Такие выводы они сделали в результате исследования более 17 тысяч жителей Китая старше 60 лет, среди которых были как вышедшие на пенсию, так и продолжающие трудиться. Оказалось, что те, кто вышел на пенсию, демонстрировали стремительное снижение умственных функций по сравнению с продолжающими работу.

Больше всего страдала память — у находящихся на заслуженном отдыхе она была на 20 процентов хуже.

«Похоже, польза от социальной активности в пожилом возрасте даже перевешивает пользу, которую человеку на пенсии дают правильное питание и полноценный сон»,— считает автор исследования Пламен Николов.

Технологии

Паучий клей

Медицинский скотч для склеивания тканей тела после операции создали ученые из Массачусетского технологического института (США). Сейчас с этой целью либо накладывают швы, но это болезненная процедура, чреватая осложнениями, либо используют специальные клеевые составы, но из-за жидкости, которая образуется на поверхности раны, они работают неважно. И тогда ученые обратили внимание на паука, который ловит свою жертву во время дождя. Для этого он выделяет специальное вещество, которое абсорбирует воду. Искусственный аналог — полиакриловую кислоту — ученые и использовали при создании скотча. Она мгновенно поглощала влагу с поверхности тканей и позволяла скотчу их склеить. «С помощью нашего скотча можно склеить мягкие ткани даже таких органов, как легкое или трахея, в то время как наложение швов на них вызывает большие трудности»,— говорит автор разработки Хунву Юк.

Физиология

Бегом к долголетию

Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ

Пробежка даже раз в неделю положительно влияет на продолжительность жизни, утверждает совместная группа австралийских ученых из Университета Виктории, Университета Сиднея и Университета Южного Квинсленда. Такой вывод они сделали, проанализировав исследования с участием более 230 тысяч человек, чье состояние здоровья отслеживалось на протяжении десятков лет. Даже еженедельная недолгая пробежка с небольшой скоростью — до 8 км/ч — играла существенную роль в долголетии. Бег на треть снижал риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний, на 23 процента — от онкологии и на 27 процентов — от всех причин. Необязательно увеличивать «дозу» пробежек для повышения продолжительности жизни, считают исследователи. Главное — хоть немного, но бегать.

Онкология

Анализ на рак

Рак молочной железы может быть обнаружен за пять лет до того, как появятся клинические признаки, утверждают исследователи из Университета Ноттингема (Великобритания). Их метод диагностики основан на анализе крови, который определяет иммунный ответ организма на вещества, вырабатываемые опухолевыми клетками. Раковые клетки вырабатывают белки-антигены, которые в свою очередь заставляют организм вырабатывать антитела против них — аутоантитела. Определить наличие аутоантител в крови пациенток и позволяют панели, которые разработали ученые. Исследование почти сотни пациенток подтвердили точность этого метода. «Таким образом, простой анализ крови может улучшить раннюю выявляемость рака молочной железы»,— резюмирует автор исследования Дания Альфаттани.

Опрос

Чем плоха диспансеризация?

За последние два года количество россиян, прошедших диспансеризацию, увеличилось вдвое. И хотя у каждого второго эта процедура не вызвала никаких сложностей, у остальных есть претензии. Самая большая — невозможность пройти диспансеризацию за один день (23,5%), а также наличие очередей (19,7%) и нехватка нужных специалистов (13,2%). Часть опрошенных вообще не готовы проходить диспансеризацию. Основные причины отказа следующие:

Диетология

Съесть, чтобы похудеть

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Новые подходы, которые позволят контролировать вес, предложили американские ученые. Исследование, проведенное Американским журналом клинического питания, показало, что, вопреки стереотипам, намного важнее не то, что вы едите, а когда. Исследователи сравнили результаты снижения веса женщин в возрасте от 18 до 45 лет, сидящих на диете. При одинаковом питании та группа, которая ела днем, за 3 месяца потеряла в весе на 1,5 кг больше, чем принимавших пищу вечером. Бонусом у первой группы было улучшение чувствительности к инсулину, что может помочь предотвратить диабет. Своевременный обед не дает разгореться чувству голода, которое гонит нас за булочками и шоколадками, считают исследователи. Такое изменение образа жизни по силам каждому.

Микробиология

Имплантация без инфекции

Новый материал для медицинских имплантатов разработали ученые из Московского института стали и сплавов. Сегодня установка имплантатов не защищает на сто процентов от бактериальной инфекции. При сложных переломах риск ее развития увеличивается на треть. Для решения этой проблемы исследователи разработали материал для имплантатов, содержащий наночастицы платины и железа. Эти вещества практически полностью уничтожают все патогенные микроорганизмы — стафилококк, кишечную палочку, клебсиеллу пневмонии, инфицирование которыми нередко происходит при операциях. При этом иммунная система не страдает.