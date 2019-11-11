Протоиерей Леонид Калинин, председатель Экспертного совета по церковному искусству, архитектуре и реставрации РПЦ МП, древлехранитель Московской городской епархии

Открылись очи

Ну вот, не прошло и 370 лет, как в РПЦ решили признать, что реформа Никона 1650-х годов, приведшая к церковному расколу, нанесла ущерб «культурной самобытности Руси, а также стала причиной уничтожения многих культурных особенностей России». Об этом на прошлой неделе заявил протоиерей Леонид Калинин. Напомним: при Никоне было введено трехперстное крещение вместо двуперстного, внесены исправления в богослужебные книги (якобы в них закрались ошибки при многочисленном переписывании) и обряды, вся церковная жизнь была унифицирована в соответствии с тогдашними греческими образцами. Результатом стал жестокий и многовековой раскол церковной жизни (преодоление его наметилось только в последние годы) и, как сказал протоиерей, уничтожение наших уникальных культурных особенностей. Церковной цензуре подверглась храмовая архитектура, иконопись, был уничтожен уникальный знаменный распев. «Можно сказать, что после Никона Древняя Русь практически перестала существовать, она была переделана во что-то совершенно новое»,— подытожил Леонид Калинин.

О том, что «от греков все зло», на Руси догадывались еще со времен Никона. Тогда же зародилась мысль о превосходстве русского благочестия над греческим, а московского — над киевским (тем более после подписания греками унии с католиками и покорения Киева Литвой). Но свой почти официальный статус эта точка зрения приобрела, похоже, лишь сейчас, когда Элладская церковь признала право Патриарха Константинопольского Варфоломея предоставлять автокефалию «новой церкви» Украины.

Екатерина Алферьева