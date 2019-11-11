Кушила Стейн, путешественница

Дрейф с леденцом

Новозеландская туристка Кушила Стейн на минувшей неделе стала героиней новостных сюжетов и интернета, доказав на собственном опыте, что двое суток одиночества в открытом море без воды и еды человеку по плечу. Если, конечно, в кармане леденцы имеются. Девушка не ставила эксперимента надо собой специально, просто все так сложилось: перегоняла вместе с приятелем яхту из Турции в Грецию, по дороге решила «размяться» и сплавать одиночкой на надувной лодке к острову Фолегандрос, а потом непогода, сломанное весло и жесткий ветер, который вынес утлое плавсредство в открытое море. Разумеется, без пищи и питательных жидкостей… Хозяин яхты забил тревогу, береговые службы развернули спасательную операцию, в которой было задействовано шесть судов, вертолет и даже подводный дрон. Искали путешественницу и обнаружили в итоге в 100 километрах к северу от Крита, причем довольно случайно. Спасатели оценили уровень подготовки новозеландки: ее заметили, потому что девушка предусмотрительно надела ярко-красный пакет на голову и пускала солнечные зайчики с помощью зеркала. А еще она натянула на руки полиэтиленовые пакеты, чтобы согреться, и на крайний случай (опасаясь беспамятства) записала прямо на корпусе лодки имя и телефон родных, чтоб знали, кого оповестить «если что». Без еды и воды помогли обойтись леденцы, припрятанные от морской болезни. Этот «жизненный ресурс» Кушила во время «эгейского дрейфа» расходовала особо экономно и даже сохранила один нетронутым — на память о пережитом.

Светлана Сухова