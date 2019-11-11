Александр Калашников, директор ФСИН РФ

Зона приема

Роскомнадзору в сотрудничестве с МВД, ФСБ и ФСИН поручено до 30 июля 2020 года проработать вопрос об установке «блокираторов» сотовой связи в следственных изоляторах, тюрьмах и колониях для борьбы с дистанционным мошенничеством. Так обозначено явление, уже не первый год испытывающее на прочность российское общество. Речь идет об обзвоне клиентов банков по ворованным базам данных («Огонек» писал об этом в № 37 за 2019 год). Выяснилось, что основная масса call-центров, занимающихся фродом, сосредоточены в заведениях ФСИН. Их около трех сотен! Проблему решили «лечить» оригинально: путем внедрения «глушилок». Избранный властями метод вызывает ряд вопросов. Первый и главный: каким образом у заключенных оказываются в свободном доступе сотовые телефоны, да еще в таком товарном количестве? Ответ вроде бы известен: средства связи не могут попасть в камеры без попустительства сотрудников и администрации тюремных заведений. Но получается, что проще озадачить блокировкой сотового сигнала Роскомнадзор, чем навести порядок в службе исполнения наказаний. И такой подход никого не смущает. Оказывается, уже год назад Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ) создала рабочую группу для поиска наиболее эффективных научно-технических решений по противодействию использованию мобильных устройств «сидельцами». ГКРЧ рассмотрела несколько технических вариантов блокировки сигналов сотовой связи, но ни один из них не был признан оптимальным. Будут думать дальше. Пока наиболее действенными считаются два решения: ограничение сотовым оператором оказания услуг в определенной локации и отключение номеров. ФСИН в процессе поиска показательно не участвует.

Светлана Сухова