Уточнение перспективы

Сравнимую со здравоохранением прибавку к бюджету получили госпрограммы, которые прямо в бюджете Москвы с бюджетом 2019 года несопоставимы. В прошлом году их было 14, сейчас — 13; четыре — «Открытое правительство», «Информационный город», «Культура Москвы» и «Развитие городской среды» в 2020 году — превращаются в три: «Развитие цифровой среды и инноваций», «Развитие культурно-туристической среды и сохранение культурного наследия» и то же «Развитие городской среды». Во многом их имеет смысл рассматривать в комплексе: туризм, инновационная и коммуникационная инфраструктура, инновации и развитие городской среды в Москве уже сильно пересекаются друг с другом, обеспечивая единый процесс трансформации крупнейшего мегаполиса Европы.

Дмитрий Бутрин